Ромелу Лукаку: Тупейший заголовок из всех, что я видел - Советский спорт
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05 декабря 2019 21:26ФутболШарафудинов Виктор

Ромелу Лукаку: Тупейший заголовок из всех, что я видел

Футболист сборной Бельгии прокомментировал скандальный номер Corriere dello Sport.

Сегодняшний выпуск популярной итальянской спортивной газеты Corriere dello Sport породил громкий скандал. На первую полосу был помещен огромный заголовок «Черная пятница» с фотографиями темнокожих игроков «Интера» и «Ромы» Ромелу Лукаку и Криса Смоллинга. Сама статья, которую анонсировали таким образом, была направлена против проявлений расизма, но тонкую иронию журналистов в футбольном сообществе Италии никто не понял.

Не остался в стороне и Ромелу Лукаку, написав сообщение в своем твиттере:

«Вместо того, чтобы сфокусироваться на битве двух команд Corriere dello Sport выдала тупейший заголовок из всех, что я видел за всю свою карьеру. Вы ребята лишь набросили негатива и разожгли страсти вокруг темы расизма. И это вместо того, чтобы обсудить прекрасную игру, которая состоится на «Сан-Сиро» между двумя великими клубами.

Образование – ключ ко всему. Вам ребята из Corriere dello Sport нужно работать лучше. Спасибо всем болельщикам и журналистам, кто выразил поддержку. Все ждем завтрашнюю игру. Forza Inter».

Лукаку в нынешнем сезоне серии А забил десять голов в 14 матчах. Матч 15-го тура чемпионата Италии «Интер» – «Рома» состоится в пятницу 6 декабря.

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