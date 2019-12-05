Ромелу Лукаку: Тупейший заголовок из всех, что я видел

Сегодняшний выпуск популярной итальянской спортивной газеты Corriere dello Sport породил громкий скандал. На первую полосу был помещен огромный заголовок «Черная пятница» с фотографиями темнокожих игроков «Интера» и «Ромы» Ромелу Лукаку и Криса Смоллинга. Сама статья, которую анонсировали таким образом, была направлена против проявлений расизма, но тонкую иронию журналистов в футбольном сообществе Италии никто не понял.
Не остался в стороне и Ромелу Лукаку, написав сообщение в своем твиттере:
«Вместо того, чтобы сфокусироваться на битве двух команд Corriere dello Sport выдала тупейший заголовок из всех, что я видел за всю свою карьеру. Вы ребята лишь набросили негатива и разожгли страсти вокруг темы расизма. И это вместо того, чтобы обсудить прекрасную игру, которая состоится на «Сан-Сиро» между двумя великими клубами.
Образование – ключ ко всему. Вам ребята из Corriere dello Sport нужно работать лучше. Спасибо всем болельщикам и журналистам, кто выразил поддержку. Все ждем завтрашнюю игру. Forza Inter».
Лукаку в нынешнем сезоне серии А забил десять голов в 14 матчах. Матч 15-го тура чемпионата Италии «Интер» – «Рома» состоится в пятницу 6 декабря.
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