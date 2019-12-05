«Спартак» – о ситуации с болельщиками: Поддержка своей команды – не преступление!

Пресс-служба московского «Спартака» выступила с заявлением о ситуации с болельщиками, которые были задержаны по итогам матча с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ (0:1).
«Мы готовили выпуск «Народной команды», посвященный знаковому выезду в Санкт-Петербург. Но многие красно-белые болельщики так и не смогли попасть на стадион из-за массовых задержаний. Трое болельщиков «Спартака» до сих пор остаются в спецприемнике в Санкт-Петербурге. Их отпустят только 8 декабря.
Заводящего наши трибуны Валеру «Амиго» Бевза суд приговорил к полутора годам запрета посещения стадиона. ФК «Спартак» будет оспаривать это решение.
Ситуация вызвала большой резонанс не только в спартаковском фанатском сообществе, но и среди болельщиков самых принципиальных соперников красно-белых.
Поддержка своей команды – не преступление!» – говорится в сообщении клуба.
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