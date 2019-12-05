Кулибали получил травму во время тренировки «Наполи» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 декабря 2019 21:46ФутболКорегин Владислав

Кулибали получил травму во время тренировки «Наполи»

Игрок может не сыграть в матче 15-го тура против «Удинезе».

Сенегальский центральный защитник итальянского «Наполи» Калиду Кулибали может пропустить ближайшие матчи своей команды из-за травмы плеча. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что 28-летний футболист получил повреждение во время утренней тренировки. Его состояние будет контролироваться утром в пятницу, после чего Анчелотти будет знать, сможет ли сенегалец сыграть в субботу.

Скорее всего, его место в обороне займет серб Никола Максимович.

«Наполи» сыграет против «Удинезе» 7 декабря. А на следующей неделе итальянцы примут «Генк» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Все сильнейшие в сборе. Объявлен состав российской команды на Кубок Первого канала Как и обещал президент ФХР Владислав Третьяк, наша сборная сыграет на домашнем этапе Евротура сильнейшим составом. На лед арены в Парке легенд и «Газпром Арены» выйдут восемь олимпиоников, два чемпиона мира и столько же новичков национальной команды. 03.12.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Андрей Миронов: Рад вызову в сборную – не голым же бегать и орать Артем Бурдасов: Победная серия? Вообще не думаем о ней Константин Окулов: Меня заслуженно не вызвали в сборную
«Золотой мяч» стал призом зрительских симпатий. Пора менять формулу голосования Лионель Месси выдающийся футболист и имеет право считать себя лучшим в 2019 году, но решать это должны профессионалы, а не журналисты из Белиза и Руанды. 04.12.2019 17:28 Футбол Зибрак Артем
ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев
Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Жюстин Бреза – о победе в индивидуальной гонке: Сегодня хорошо работала ногами Лариса Куклина: Две такие ошибки себе не прощу Бреза выиграла индивидуальную гонку, Куклина – на 5-й позиции
Франция, Турция и Исландия отлично помогли бы нам подготовиться к Евро-2020 Пока официально не объявлены наши будущие спарринг-партнеры, мы самостоятельно прикидываем, какие соперники принесли бы нашей сборной наибольшую пользу. 05.12.2019 14:51 Футбол Зибрак Артем
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий
«ЛЮстрация» для Валиевой. В Турине стартовал финал Гран-при В начале первого дня финала Гран-при-2019 лидерство после короткой программы у юниорок захватила Алиса Лю из США. Ее преследуют четыре российских фигуристки. 05.12.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Новости
22:38 Футбол АЕК отказался от кандидатуры Слуцкого
22:32 Баскетбол ЦСКА вырвал победу у «Жальгириса» в матче Евролиги
22:16 Биатлон Жюстин Бреза – о победе в индивидуальной гонке: Сегодня хорошо работала ногами
22:08 Хоккей «Сочи» дома одолел «Автомобилист» по буллитам, одержав вторую победу подряд
21:59 Хоккей «Нефтехимик» дома обыграл «Трактор»
21:46 Футбол Кулибали получил травму во время тренировки «Наполи»
21:40 Хоккей Николай Цулыгин: Тренироваться некогда, очень много игр
21:39 Футбол «Спартак» – о ситуации с болельщиками: Поддержка своей команды – не преступление!
21:26 Футбол Ромелу Лукаку: Тупейший заголовок из всех, что я видел
21:23 Фигурное катание Усачева – о своем выступлении в Турине: Уже нет страха, спокойно выступаю
21:12 Футбол Нападающий «Жилины» может перейти в ЦСКА
21:00 Фигурное катание «Советский спорт – Итоги года». Народный спортсмен – Алина Загитова
20:55 «Советский спорт – Итоги года». Победитель номинации «Корпоративный спорт» – ПАО «Россети»
20:50 Плавание Вековищев завоевал для России бронзу на чемпионате Европы
20:50 Хоккей «Советский спорт – Итоги года». Команда года – ХК ЦСКА
20:47 Фигурное катание Американка Лю лидирует в короткой программе, Усачева – на 2-й позиции
20:45 Плавание «Советский спорт – Итоги года». Рекордсмен года – Антон Чупков
20:40 Футбол «Советский спорт – Итоги года». Тренер года – Юрий Семин
20:35 Волейбол «Советский спорт – Итоги года». Событие года – победа россиян в чемпионате мира по пляжному волейбол
20:34 Футбол Дембеле может перейти в «Манчестер Сити»
Табачные лоббисты возобновили борьбу против запрета на продажу сигарет у школ
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Тюменский суд огласит приговор Кутергиной 9 декабря. Ей грозит 6 лет тюрьмы
«Чтобы проводить митинги, надо иметь чёткое представление о проблеме»
Братьев Глушковых, обвиняемых в мошенничестве и взяточничестве, экстрадировали в РФ
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика