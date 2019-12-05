Кулибали получил травму во время тренировки «Наполи» Игрок может не сыграть в матче 15-го тура против «Удинезе».

Загрузка...

Сенегальский центральный защитник итальянского «Наполи» Калиду Кулибали может пропустить ближайшие матчи своей команды из-за травмы плеча. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что 28-летний футболист получил повреждение во время утренней тренировки. Его состояние будет контролироваться утром в пятницу, после чего Анчелотти будет знать, сможет ли сенегалец сыграть в субботу.

Скорее всего, его место в обороне займет серб Никола Максимович.

«Наполи» сыграет против «Удинезе» 7 декабря. А на следующей неделе итальянцы примут «Генк» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.