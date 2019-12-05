АЕК отказался от кандидатуры Слуцкого Россиянин попросил дать ему больше времени для принятия решения.

Бывший тренер сборной России и голландского «Витесса» Леонид Слуцкий не станет главным тренером греческого клуба АЕК. Об этом сообщает Sport24.gr.

Отмечается, что российский специалист сообщил руководству команды, что ему необходимо время для того, чтобы принять окончательное решение – это не устроило клуб, собирающийся назначить нового тренера в самые ближайшие дни.

Технический директор команды Илья Ивич уже провел переговоры с другим специалистом, который изначально рассматривался как запасной вариант.

Ранее сообщалось, что греческий клуб предложил Слуцкому контракт на полтора года.