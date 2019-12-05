СМИ: «Бавария» больше не претендует на Почеттино - Советский спорт
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05 декабря 2019 22:50ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Бавария» больше не претендует на Почеттино

Такой информацией располагает издание Bild.

Бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не интересен руководству «Баварии». Согласно источнику, чемпион Германии отказался от услуг специалиста, поскольку тот не знает немецкого языка.

При этом отмечается, что решающую роль в этом вопросе сыграло отношение «Баварии» к работе тренера в лондонском клубе. По информации издания, боссы немецкого гранда считают, что за четыре года у руля «шпор» он так и не смог придерживаться одной философии.

Ранее сообщалось, что Почеттино интересен «Манчестер Юнайтед» и лондонскому «Арсеналу».

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