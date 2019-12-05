СМИ: «Бавария» больше не претендует на Почеттино Такой информацией располагает издание Bild.

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Бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не интересен руководству «Баварии». Согласно источнику, чемпион Германии отказался от услуг специалиста, поскольку тот не знает немецкого языка.

При этом отмечается, что решающую роль в этом вопросе сыграло отношение «Баварии» к работе тренера в лондонском клубе. По информации издания, боссы немецкого гранда считают, что за четыре года у руля «шпор» он так и не смог придерживаться одной философии.

Ранее сообщалось, что Почеттино интересен «Манчестер Юнайтед» и лондонскому «Арсеналу».