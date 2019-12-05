«Эвертон» уволил своего главного тренера Команда находится в зоне вылета.

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42-летний португальский специалист Марку Силва покинул пост главного тренера английского «Эвертона». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства клуба, стало поражение в 15-м туре от самого принципиального соперника – «Ливерпуля» (2:5).

В ближайшем матче чемпионата против лондонского «Челси» командой будет руководить Дункан Фергюсон.

Отметим, что Силва стал главным тренером «Эвертона» в мае 2018 года. В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в турнирной таблице.

На данный момент «Эвертон» находится в зоне вылета, занимая 18-е место после 15 сыгранных туров.