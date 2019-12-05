Арендованный у «Зенита» Эрнани помог «Парме» выйти в 1/8 финала Кубка Италии

В матче 1/16 Кубка Италии «Парма» принимала у себя представителя серии B – «Фрозиноне». Встреча завершился победой «крестоносцев» со счетом 2:1.
На 20-й минуте хозяева владели инициативой смогли выйти вперед усилиями Луки Силигарди. Во второй половине игры гости перехватили преимущество и имели множество опасных моментов, один из которых завершился голом Марчелло Тротты (71). Матч уже близился к дополнительному времени, когда в ворота гостей был назначен 11-метровый удар, который уверенно реализовал Эрнани (92).
Отметим, что Эрнани арендован у санкт-петербургского «Зенита» до 30 июня 2020 года.
В следующем раунде «Парма» сыграет против «Ромы».
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