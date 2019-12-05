Леонид Слуцкий: Идти в другой российский клуб после ЦСКА нет смысла Наставник работал с армейцами с 2009 по 2016 год.

Загрузка...

Российский специалист Леонид Слуцкий исключил свое возвращение в чемпионат страны, где он работал с московским ЦСКА.

«Какой должен был быть следующий шаг? Идти в другой российский клуб после ЦСКА нет смысла. Эта команда выигрывала серьезные трофеи. Принципиально другого уровня команды в России не было и нет. Было соперничество с «Зенитом», но это в целом сопоставимые клубы. Когда затух мой костер? Он затух за два месяца до ухода из ЦСКА», – заявил специалист в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».

В конце ноября Слуцкий был уволен из голландского «Витесса». До переезда в Нидерланды он тренировал «Халл Сити».