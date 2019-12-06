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06 декабря 2019 00:04ФутболКорегин Владислав

Суарес считает, что Месси будет играть еще долго

Недавно аргентинец получил свой шестой «Золотой мяч».

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слова своего одноклубника Лионеля Месси во время церемонии вручения «Золотого мяча» – аргентинец заявил, что скоро приближается время, когда он завершит свою карьеру.

– Думаю, что его слова неправильно поняли. Прежде всего нужно понимать, что он в тот момент только что получил новый «Золотой мяч», а это радость и нервы. Он такой же человек, как и все мы. Думаю, что Месси будет играть еще долго, – приводит слова Суареса испанское издание Marca.

Отметим, что аргентинец стал первым в истории шестикратным обладателем «Золотого мяча». Он обогнал португальца Криштиану Роналду, на счету которого пять титулов.

На данный момент, «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, имея в своем активе 31 очко в 14 встречах.

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