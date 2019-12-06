Суарес считает, что Месси будет играть еще долго

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал слова своего одноклубника Лионеля Месси во время церемонии вручения «Золотого мяча» – аргентинец заявил, что скоро приближается время, когда он завершит свою карьеру.
– Думаю, что его слова неправильно поняли. Прежде всего нужно понимать, что он в тот момент только что получил новый «Золотой мяч», а это радость и нервы. Он такой же человек, как и все мы. Думаю, что Месси будет играть еще долго, – приводит слова Суареса испанское издание Marca.
Отметим, что аргентинец стал первым в истории шестикратным обладателем «Золотого мяча». Он обогнал португальца Криштиану Роналду, на счету которого пять титулов.
На данный момент, «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, имея в своем активе 31 очко в 14 встречах.
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