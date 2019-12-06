СМИ: Федотов покинет «Оренбург» и станет тренером «Сочи» - Советский спорт
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06 декабря 2019 01:03Футбол

СМИ: Федотов покинет «Оренбург» и станет тренером «Сочи»

Об этом сообщает Sport24.ru.

Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов договорился о контракте с руководством «Сочи». Согласно источнику, он приступит к своим обязанностям во время зимней паузы.

Ранее дебютант РПЛ уволил с должности наставника Александра Точилина. По слухам, «Сочи» рассматривал бывшего тренера «Ростова» Курбана Бердыева и экс-наставника «Спартака» Олега Кононова.

На данный момент «Сочи» занимает последнее, 20-е место в таблице, а «Оренбург» расположился на 12-й строчке.

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