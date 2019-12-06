«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче АПЛ

Матч 15-го тура АПЛ «Арсенал» – «Брайтон» завершился победой гостей со счетом 2:1.
В составе «пушкарей» отличился Александр Ляказетт. «Брайтон» добыл три очка благодаря точным ударам Адама Уэбстера и Ниля Мопе.
Таким образом, «Арсенал», у которого 10 очков, продолжает занимать 10-е место в таблице. Что касается «Брайтона», то в его активе 18 очков и 13-я строчка.
АПЛ. 15-й тур
«Арсенал» – «Брайтон» – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 36 Уэбстер, 1:1 – 50 Ляказетт, 1:2 – 80 Мопе.
«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Колашинац (Тирни, 72), Бельерин, Давид Луиз, Уиллок (Пепе, 46), Джака, Торрейра, Озил, Ляказетт (Мартинелли, 77), Обамеянг.
«Брайтон»: Райан, Берн, Уэбстер, Данк, Муй, Стивенс, Гросс (Троссард, 80), Проппер, Альсате (Даффи, 88), Мопе, Коннолли (Монтойя, 76).
Предупреждения: Бельерин (20), Папастатопулос (45), Гросс (60), Давид Луиз (68).