«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче АПЛ Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

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Матч 15-го тура АПЛ «Арсенал» – «Брайтон» завершился победой гостей со счетом 2:1.

В составе «пушкарей» отличился Александр Ляказетт. «Брайтон» добыл три очка благодаря точным ударам Адама Уэбстера и Ниля Мопе.

Таким образом, «Арсенал», у которого 10 очков, продолжает занимать 10-е место в таблице. Что касается «Брайтона», то в его активе 18 очков и 13-я строчка.

АПЛ. 15-й тур

«Арсенал» – «Брайтон» – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 36 Уэбстер, 1:1 – 50 Ляказетт, 1:2 – 80 Мопе.

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Колашинац (Тирни, 72), Бельерин, Давид Луиз, Уиллок (Пепе, 46), Джака, Торрейра, Озил, Ляказетт (Мартинелли, 77), Обамеянг.

«Брайтон»: Райан, Берн, Уэбстер, Данк, Муй, Стивенс, Гросс (Троссард, 80), Проппер, Альсате (Даффи, 88), Мопе, Коннолли (Монтойя, 76).

Предупреждения: Бельерин (20), Папастатопулос (45), Гросс (60), Давид Луиз (68).