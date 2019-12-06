Фредди Юнгберг: «Арсеналу» нужно вернуть уверенность в себе В матче 15-го тура АПЛ лондонцы уступили «Брайтону».

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Исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Арсенала» Фредди Юнгберг прокомментировал игру своей команды в матче против «Брайтона».

«Мы не сумели проявить себя в первой половине. Команда не хотела играть. После перерыва мы были лучше соперника, но нам не хватало уверенности. Мне нужно поработать над этим и вернуть уверенность парням. «Арсенал» находится в тяжелом положении. Мы проиграли слишком много матчей», - цитирует специалиста BBC .

Напомним, в матче 15-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле уступил «Брайтону» 1:2. Таким образом, безвыигрышная серия команды составляет уже девять матчей во всех турнирах.

После 15 туров «Арсенал» с 19 очками занимает десятое место в турнирной таблице. В активе «Брайтона» 18 очков и 12-е место.

В следующем туре «Брайтон» дома сыграет с «Вулверхэмптоном» 8 декабря, а «Арсенал» 9 декабря - с «Вест Хэмом».