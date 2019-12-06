«Вальядолид» продлил контракт с главным тренером - Советский спорт
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06 декабря 2019 09:53ФутболНечаев Юрий

«Вальядолид» продлил контракт с главным тренером

Специалист возглавляет команду с 2018 года.

Испанский клуб «Вальядолид» продлил контракт с главным тренером Серхио Гонсалесом.

Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение будет действовать до июня 2022 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Вальядолид» занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе команды 18 очков после 15 игр.

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