«Вальядолид» продлил контракт с главным тренером Специалист возглавляет команду с 2018 года.

Испанский клуб «Вальядолид» продлил контракт с главным тренером Серхио Гонсалесом.

Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение будет действовать до июня 2022 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Вальядолид» занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе команды 18 очков после 15 игр.