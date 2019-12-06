Испанский клуб «Вальядолид» продлил контракт с главным тренером Серхио Гонсалесом.
Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение будет действовать до июня 2022 года.
В текущем сезоне чемпионата Испании «Вальядолид» занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе команды 18 очков после 15 игр.
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