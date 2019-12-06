«Фратрия»: Призываем всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало на своем сайте заявление, в котором призвало болельщиков на матчах 19-го тура РПЛ покинуть трибуны стадионов в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге.
«Мы призываем всех болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ», – говорится в заявлении «Фратрии».
Напомним, перед матчем 18-го тура премьер-лиги с «Зенитом» в Санкт-Петербурге произошли массовые задержания болельщиков «Спартака».
А в среду по решению Петроградского суда Петербурга заводящий «Спартака» Валерий Бевз был оштрафован на пять тысяч рублей и лишен права посещения футбольных матчей в течение полутора лет. Он был наказан за оскорбительные нецензурные выражения в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
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