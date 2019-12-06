Мойес может вернуться в «Эвертон» Последним местом работы специалиста был «Вест Хэм».

Шотландский тренер Дэвид Мойес может вновь возглавить ливерпульский «Эвертон».

Как сообщает The Telegraph, специалист является фаворитом на вакантную должность.

Напомним, после поражения от «Ливерпуля» 5 декабря (2:5) руководство «Эвертона» отправило в отставку главного тренера Марку Силва. В текущем сезоне АПЛ ливерпульский клуб занимает 18-е место в турнирной таблице. В 15 матчах команда набрала 14 очков.

Ранее Мойес уже возглавлял «Эвертон» в период с 2003 по 2013 год. Также в его послужном списке есть работа в таких клубах, как «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад» и «Сандерленд».