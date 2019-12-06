«Зенит» примет «Динамо» в 19-м туре премьер-лиги Начало матча – 19:30 (мск).

«Зенит» сыграет дома с «Динамо» в матче 19-го тура премьер-лиги.

После 18 туров «Зенит» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. У «Динамо» 24 очка и шестое место.

Отметим, что обе команды побеждали в трех последних турах. Беспроигрышная серия чемпионов России составляет семь матчей, бело-голубых – пять матчей. Таким образом, «Динамо» ни разу не проиграло под руководством нового главного тренера Кирилла Новикова.

В первом круге 10 августа «Зенит» обыграл соперника в гостях (2:0) благодаря голам форварда Артема Дзюбы и полузащитника Магомеда Оздоева.

В последний раз в чемпионате «Динамо» побеждало «Зенит» в гостях (2:1) 19 августа 2002 года.

Матч «Зенит» – «Динамо» пройдет 6 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 19:30 (мск).