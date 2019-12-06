«Арсенал» сыграет дома с «Локомотивом» в 19-м туре РПЛ Начало матча – 19:30 (мск).

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«Арсенал» примет «Локомотив» в матче 19-го тура премьер-лиги.

После 18 туров «Локомотив» идет вторым с 34 очками, у «Арсенала» 22 очка и седьмое место.

Отметим, что в последних пяти турах «Локомотив» одержал только одну победу. А у «Арсенала» с 1 сентября две победы – в московских матчах со «Спартаком» (1:0) и ЦСКА (1:0).

В первом круге 6 октября «Локомотив» обыграл «Арсенал» в Москве благодаря голам португальца Эдера и полузащитника Алексея Миранчука.

При этом в последний раз «Локомотив» побеждал в Туле (3:0) 16 апреля 2017 года.

Матч «Арсенал» – «Локомотив» пройдет 6 декабря на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало игры – 19:30 (мск).