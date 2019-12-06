Александр Бубнов: «Динамо» навяжет «Зениту» борьбу, но ставлю на победу хозяев «Зенит» примет «Динамо» в 19-м туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 19-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Динамо».

«Интересно, как воспрянувшее «Динамо» будет выглядеть в гостях на фоне лидера чемпионата, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Не исключено, что навяжет серьезную борьбу, но ставлю все же на победу хозяев. Прогноз – 2:0».

После 18 туров «Зенит» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. У «Динамо» 24 очка и шестое место.

Отметим, что в последний раз в чемпионате «Динамо» побеждало «Зенит» в гостях (2:1) 19 августа 2002 года.

Матч «Зенит» – «Динамо» пройдет 6 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 19:30 (мск).