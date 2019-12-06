Александр Бубнов: Класс «Локомотива» значительно выше, чем у «Арсенала» «Локомотив» сыграет с «Арсеналом» в 19-м туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 19-го тура премьер-лиги «Арсенал» – «Локомотив».

«В прошлом туре «Арсенал» уже взял три очка в споре с номинальным фаворитом, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Дела у «Локомотива» в конце первой части сезона идут не лучше, чем у ЦСКА. Но все же класс железнодорожников значительно выше, чем у туляков. Прогноз – 0:1».

После 18 туров «Локомотив» идет вторым с 34 очками, у «Арсенала» 22 очка и седьмое место.

В последний раз «Локомотив» побеждал в Туле (3:0) 16 апреля 2017 года.

Матч «Арсенал» – «Локомотив» пройдет 6 декабря на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало игры – 19:30 (мск).