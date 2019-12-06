Валерий Газзаев: Объединенный чемпионат Украины и России был бы одним из лучших в Европе Проект разрабатывался с 2012 по 2015 годы.

Загрузка...

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о причинах закрытия проекта объединенного чемпионата России и Украины.

– Очень жаль, что не состоялся объединенный чемпионат. В этом проекте было отработано всё до мелочей. Если бы не политический переворот в Украине, этот чемпионат состоялся бы. Я раз пятнадцать летал в Украину, встречался с президентами клубов. Все клубы, все президенты были согласны, – цитирует Газзаева «РИА Новости»

Также он отметил, что чемпионат был бы одним из самых успешных в среди других европейских лиг в плане конкуренции, финансового вознаграждения и зрительского ажиотажа.

С 2012 по 2015 годы Газзаев руководил проектом объединения двух первенств, но в итоге он был закрыт.