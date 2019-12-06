Остин Холлинз: «Зениту» нужно не дать «Асвелу» задавить нас уже в дебюте - Советский спорт
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06 декабря 2019 14:47ФутболЛипкин Антон

Остин Холлинз: «Зениту» нужно не дать «Асвелу» задавить нас уже в дебюте

«Зенит» сыграет дома с «Асвелом» в регулярном чемпионате Евролиги.

Защитник «Зенита» Остин Холлинз прокомментировал предстоящий матч с «Асвелом» в 12-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«АСВЕЛ – добротная команда, которая уже преподнесла несколько сюрпризов, – приводит слова 28-летнего американца официальный сайт клуба. – Для того чтобы победить, нам придется показать высокий уровень интенсивности и агрессии с самого начала встречи, не дать им нас задавить уже в дебюте».

Отметим, что после 11 туров у «Асвела» пять побед, шесть поражений и 11-е место в турнирной таблице. «Зенит», выигравший два матча, занимает последнее место.

Матч «Зенит» – «Асвел» пройдет 6 декабря на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 20:00 (мск).

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