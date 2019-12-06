Константин Рауш: Нет лучшего момента для матча с «Зенитом», чем сейчас «Динамо» сыграет в гостях с лидером премьер-лиги.

Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в 19-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Нам должна помочь та форма, в которой мы сейчас находимся, – приводят «Известия» слова 29-летнего игрока обороны. – «Динамо» показывает хороший футбол и берет свои очки. Наверное, нет лучше момента для встречи с «Зенитом», чем после двух подряд побед над командами из группы лидеров».

Напомним, «Динамо» не проигрывает после назначения главным тренером Кирилла Новикова, а в последних трех матчах бело-голубые неизменно побеждали – «Рубин» (1:0), «Ростов» (2:1) и «Локомотив» (2:1).

Матч «Зенит» – «Динамо» пройдет 6 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 19:30 (мск).