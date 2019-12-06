«Челси» сможет приобрести новых футболистов в ближайшее трансферное окно CAS сократил срок запрета на регистрацию новых игроков.

Спортивный арбитражный суд разрешил лондонскому «Челси» регистрировать новых игроков в зимнее трансферное окно. Об этом сегодня сообщил официальный сайт CAS.

22 февраля ФИФА объявила о том, что команда Романа Абрамовича нарушила правила регистрации молодых футболистов. Английский клуб обратился с апелляцией в CAS, слушание которой прошло в Лозанне 20 ноября. Как оказалось, нарушения регламента ФИФА по статусу и трансферам игроков оказались не такими серьезными, как были представлены ранее. Поэтому число трансферных периодов, в которых команда не может покупать новых футболистов, было сокращено до одного.

На данный момент, «Челси» занимает четвертое место в АПЛ, набрав 29 очков в 15 матчах.

В следующем туре подопечные Фрэнка Лэмпарда на выезде сыграют с «Эвертона». Матч состоится завтра в 15.30 по московскому времени.