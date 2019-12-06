Егор Шамов: Будем настраиваться на «Локомотив» как на гранда «Арсенал» сыграет с «Локомотивом» в 19-м туре премьер-лиги.

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Голкипер «Арсенала» Егор Шамов прокомментировал предстоящий матч с «Локомотивом» в 19-м туре премьер-лиги.

«Будем настраиваться на «Локомотив» как на гранда, – приводят «Известия» слова 25-летнего вратаря. – В целом для нас не имеет значения, против кого выходить на поле, всегда стараемся играть на победу. Тем более нам давно не удавалось выигрывать дома».

В последних пяти турах «Локомотив» одержал только одну победу. А у «Арсенала» с 1 сентября две победы – в московских матчах со «Спартаком» (1:0) и ЦСКА (1:0).

Матч «Арсенал» – «Локомотив» пройдет 6 декабря на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало игры – 19:30 (мск).