Егор Шамов: Будем настраиваться на «Локомотив» как на гранда

Голкипер «Арсенала» Егор Шамов прокомментировал предстоящий матч с «Локомотивом» в 19-м туре премьер-лиги.
«Будем настраиваться на «Локомотив» как на гранда, – приводят «Известия» слова 25-летнего вратаря. – В целом для нас не имеет значения, против кого выходить на поле, всегда стараемся играть на победу. Тем более нам давно не удавалось выигрывать дома».
В последних пяти турах «Локомотив» одержал только одну победу. А у «Арсенала» с 1 сентября две победы – в московских матчах со «Спартаком» (1:0) и ЦСКА (1:0).
Матч «Арсенал» – «Локомотив» пройдет 6 декабря на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало игры – 19:30 (мск).
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