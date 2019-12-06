Андрей Аршавин – о Слуцком: Я слышал о «Динамо» и «Рубине», но посоветовал бы «Сочи» Слуцкий может вернуться тренировать в Россию.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о будущем тренера Леонида Слуцкого.

«Я слышал о «Динамо» и «Рубине», – приводит слова Аршавина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Но я бы посоветовал ехать в «Сочи». Мне кажется, там хороший состав, хороший город. С таким спонсором, который есть, можно двигаться вперед».

Напомним, 30 ноября «Витесс» после пяти поражения подряд в чемпионате принял отставку Слуцкого. Под руководством российского тренера команда провела 62 матча, в которых одержала 27 побед при 15 ничьих и 20 поражениях.

«Сочи» набрал в 17 матчах 14 очков и занимает последнее место в турнирной таблице премьер-лиги. До зимнего перерыва командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Роман Березовский.