Черышев не сыграет в матче с «Леванте» В этом сезоне россиянин сыграл в 12 матчах команды.

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев не включен в заявку своей команды на матч 16-го тура чемпионата Испании с «Леванте».

Напомним, что 28-летний игрок вернулся к тренировкам на этой неделе после травмы бедра, которую он получил в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1) – он был заменен на 30-й минуте первого тайма.

В этом сезоне Черышев принял участие в 12 матчах «Валенсию», забив два гола и отдав одну результативную передачу.

На данный момент испанская команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 15 играх.

Напомним, что матч с «Леванте» состоится 7 декабря в 20.30 по московскому времени.