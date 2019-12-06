«Арсенал» — «Локомотив»: составы команд Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».

Загрузка... «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко. Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Аджоев, Кангва, Тудорие, Банда. «Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Миранчук, Тугарев, Крыховяк, Эдер. Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Магкеев, Мухин, Смолов. Матч состоится сегодня в Туле и начнется в 19.30 по московскому времени.