«Арсенал» — «Локомотив»: составы команд

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Аджоев, Кангва, Тудорие, Банда.
«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Миранчук, Тугарев, Крыховяк, Эдер.
Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Магкеев, Мухин, Смолов.
Матч состоится сегодня в Туле и начнется в 19.30 по московскому времени.