«Арсенал» — «Локомотив»: составы команд - Советский спорт
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06 декабря 2019 18:29ФутболКорегин Владислав

«Арсенал» — «Локомотив»: составы команд

Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Аджоев, Кангва, Тудорие, Банда.

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Миранчук, Тугарев, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Магкеев, Мухин, Смолов.

Матч состоится сегодня в Туле и начнется в 19.30 по московскому времени.

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