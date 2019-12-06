Каррера подписал контракт с новым агентом Итальянский специалист Массимо Каррера подписал контракт с агентом Андреа Д’амико.

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Как сообщает «Чемпионат», именно Д’амико представлял тренера в переговорах с греческим АЕКом, а не Марко Трабукки.

Напомним, что ранее Каррера возглавил московский «Спартак». Под его руководством команда стала чемпионом России (2017), выиграла Суперкубок страны (2017) и завоевала бронзовые медали чемпионата (2018). В октябре прошлого года итальянец был отправлен в отставку и с тех пор находился без работы.