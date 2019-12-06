Сычев покинул «Пюник»

Бывший форвард сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Сычев покинул армянский «Пюник», сообщает официальный сайт команды.
В заявлении пресс-службы клуба говорится, что помимо Сычева команду покинули вратарь Евгений Кобозев, полузащитники Марко Бурзанович и Оганес Погосян, а также нападающий Оганес Илангезян. Руководство благодарит футболистов и желает им успехов в дальнейшей карьере.
Отметим, что Сычев подписал контракт с армянским клубом в конце августа, но не сыграл ни одного матча.
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