«Зенит» выигрывает у «Динамо» после первого тайма со счетом 3:0

Счет на 6-й минуте матча открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун, головой замкнувший прострел с фланга Алексея Сутормина.
На 35-й минуте защитник Бранислав Иванович удвоил преимущество своей команды.
В компенсированное время первого тайма форвард Артем Дзюба довел счет до крупного.
Добавим, что в эти минуты на «Газпром Арене» завершился первый тайм встречи, счет 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
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