«Зенит» выигрывает у «Динамо» после первого тайма со счетом 3:0 В пятницу в Санкт-Петербурге проходит встреча 19-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Динамо».

Новости СМИ2 Счет на 6-й минуте матча открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун, головой замкнувший прострел с фланга Алексея Сутормина. На 35-й минуте защитник Бранислав Иванович удвоил преимущество своей команды. В компенсированное время первого тайма форвард Артем Дзюба довел счет до крупного. Добавим, что в эти минуты на «Газпром Арене» завершился первый тайм встречи, счет 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.