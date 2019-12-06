Дзюба вышел в лидеры бомбардирской гонки РПЛ На счету нападающего «Зенита» 11 забитых мячей.

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В пятницу в Санкт-Петербурге проходит встреча 19-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Динамо».

Дзюба отличился в компенсированное время первого тайма, забив третий гол в ворота «Динамо».

Добавим, что по десять мячей в чемпионате России на счету Эльдора Шомуродова («Ростов») и Александра Соболева («Крылья Советов»).