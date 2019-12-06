«Локомотив» в гостях крупно проиграл «Арсеналу, пропустив четыре мяча Футболисты «Арсенала» переиграли «Локомотив» в домашнем матче 19-го тура чемпионата России со счетом 4:0.

В составе тульской команды голами отметились Игорь Горбатенко (48-я минута), Евгений Луценко (64, 78) и Горан Чаушич (83).

Отметим, что на 73-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус.

После этой игры «Арсенал» набрал 25 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Локомотив», имея в активе 34 очка, занимает второе место.

В следующем туре «Арсенал», одержавший вторую победу кряду, 1 марта 2020 года в гостях встретится с «Сочи», а «Локомотив», потерпевший второе поражение в чемпионате подряд, в тот же день на выезде сыграет против «Зенита».

Чемпионат России

19-й тур

«Арсенал» – «Локомотив» - 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Горбатенко (48), 2:0 – Луценко (63), 3:0 – Луценко (78), 4:0 - Чаушич (83).

«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Бауэр, Комбаров, Лесовой (Ломовицкий, 80), Горбатенко (Кангва, 86), Костадинов, Чаушич, Григалава, Луценко (Аджоев, 88).

«Локомотив»: Коченков, Серкейра (Смолов, 70), Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Миранчук, Крыховяк, Тугарев, Баринов, Хеведес, Эдер.

Предупреждения: Баринов (29), Григалава (43), Крыховяк (50), Рыбус (65).

Удаление: Рыбус (73).