Сергей Семак: «Динамо» - хорошая команда, но сегодня наши ребята правильно подошли к матчу

- Хорошая игра в исполнении команды, поздравляю ребят! Хотелось получит приятные эмоции перед перерывом, думаю, получилось. Очень удачно сыграли.
«Динамо» - хорошая команда с хорошим набором исполнителей, но сегодня наши ребята были молодцами и справились, правильно подошли к матчу, - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Добавим, что после этой встречи «Зенит» набрал 45 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата.
Дзюба вновь забил. Видео всех голов 19-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 19-го тура чемпионата России. 06.12.2019 21:20 Футбол Алексей Сафонов: Шомуродова тоже можно продать за 50 тысяч рублей Известный российский футбольный агент поделился мнением о перспективах Малкома в «Зените» и оценил Алексея Миранчука в 15-20 млн евро, а Эльдора Шомуродова – в 10 млн.
05.12.2019 19:42 Футбол Зибрак Артем Александра Степанова и Иван Букин: Оценка публики была очень крутой Российский дуэт поделился впечатлениями после своего выступления в финале Гран-при. 06.12.2019 21:38 Фигурное катание Киреева Ксения Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев Франция, Турция и Исландия отлично помогли бы нам подготовиться к Евро-2020 Пока официально не объявлены наши будущие спарринг-партнеры, мы самостоятельно прикидываем, какие соперники принесли бы нашей сборной наибольшую пользу. 05.12.2019 14:51 Футбол Зибрак Артем Овечкину можно возвращаться в «Динамо»? Второй матч кряду российский дуэт форвардов «Вашингона» Ови + Кузи откатал вхолостую. 05.12.2019 10:33 Хоккей Славин Виталий Искусство войны от Тутберидзе. Валиева отказалась от четверных - и перехитрила Лю Первое золото финала Гран-при-2019 завоевала российская юниорка Камила Валиева, парадоксальным образом обыгравшая Алису Лю из США. 06.12.2019 20:35 Фигурное катание Тигай Лев Первый после Бе. Елисеев взял бронзу в первом спринте сезона Матвей Елисеев впервые в карьере попал в призеры личной гонки Кубка мира. В шведском Эстерсунде по итогам спринта он пропустил вперед только братьев Бе. Александр Логинов – четвертый. 01.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай На пятках у китайцев. В Турине пошел «взрослый» финал Гран-при Соревнования завершатся 8 декабря. 06.12.2019 00:52 Фигурное катание Тигай Лев Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай