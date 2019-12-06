Сергей Семак: «Динамо» - хорошая команда, но сегодня наши ребята правильно подошли к матчу Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в домашнем матче 19-го тура российской премьер-лиги со счетом 3:0.

- Хорошая игра в исполнении команды, поздравляю ребят! Хотелось получит приятные эмоции перед перерывом, думаю, получилось. Очень удачно сыграли.

«Динамо» - хорошая команда с хорошим набором исполнителей, но сегодня наши ребята были молодцами и справились, правильно подошли к матчу, - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что после этой встречи «Зенит» набрал 45 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата.