Юрий Семин: Дзюбе нужно перетерпеть критику. А такие акции не в интересах футбола - Советский спорт
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06 декабря 2019 22:14ФутболАполоник Дмитрий

Юрий Семин: Дзюбе нужно перетерпеть критику. А такие акции не в интересах футбола

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча с «Арсеналом» поделился мнением о ситуации с Дзюбой и об акции фанатов.

- На 30-й минуте болельщики «Локомотива» поддержали общую акцию фанатов и ушли с трибуны. Как Вы к этому относитесь?
- Это сложная ситуация с обеих сторон. Такая ситуация была в Испании, когда Фигу ушел из «Барселоны» в «Реал». Его тоже оскорбляли, но тогда, видимо, приняли какое-то правильное решение и игрок, и руководители. В принципе, игрок, который ушел из одного клуба в другой, должен понимать, что такие ситуации будут. Здесь нужно в интересах футбола найти общий язык. Без болельщиков футбола нет. Общий язык должны найти и болельщики, и правоохранительные органы. Дзюба крепкий парень, нужно перетерпеть эту критику, ничего страшного не произошло. Нужно потерпеть какое-то время. А такие акции — это не в интересах футбола. И с одной, и с другой стороны.

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