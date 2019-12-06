Игорь Черевченко: Хорошие чувства после окончания игрового года На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Локомотив» (4:0) главный тренер хозяев Игорь Черевченко назвал лучшие игры своей команды в первой части сезона.

- Расскажите о своих чувствах после окончания игрового года.

- Чувства хорошие. На такой ноте закончили, выиграли две игры. Самое главное, что забили много и не пропустили, как с ЦСКА, так и с «Локомотивом». Молодцы ребята, это, прежде всего, их заслуга, они играют на поле, выкладываются, бьются. Это их победа сегодня. Хочу поблагодарить болельщиков, они поддерживают нас, как бы мы ни играли. Был тяжелый для команды отрезок, они всегда с нами. Так что это общая победа.

- Что случилось с Шамовым?

- Нехорошая ситуация. Чисто вратарская травма, по срокам восстановления вопросы к докторам. На вчерашней тренировке оставалось до конца 15 секунд, и случилась такая беда с ним.

- В том, что команда не пропустила в играх с ЦСКА и «Локомотивом», больше заслуга вратарей или обороны?

- Заслуга всех футболистов, и тех кто, играл, и тех, кто мог выйти со скамейки в любом момент и помочь команде. Я не разделяю вратарей, атаку, для меня есть команда. Это одно целое, это одна семья

- В команду приходят два белорусских игрока, Ковалев и Громыко. Какие линии еще планируете усилить?

- Один из них крайний атакующий полузащитник, второй — центральный полузащитник. У любого тренера спросите, он будет рад, если в каждую линию получит по квалифицированному игроку. Еще полтора месяца до первых сборов, будем на связи с руководством.

- Сегодня была лучшая по качеству игра «Арсенала» в первой части сезона?

- И с «Зенитом» хорошо играли, и со «Спартаком», с ЦСКА, с «Краснодаром». Я бы не выделял эту игру. Нам в тех играх где-то не везло. А сегодня повезло, что «Локомотив» в начале второго тайма не использовал свои хорошие моменты, а мы использовали.