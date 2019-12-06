Вильмар Барриос: Уходим на перерыв счастливыми Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос – о победе над «Динамо» в домашнем матче 19-го тура со счетом 3:0.

Загрузка...

- Было важно набрать три очка, чтобы успешно завершить этот этап перед зимним перерывом, и мы этого добились. Мы уверенно контролировали игру и по большей части провели очень спокойный матч. Уходим на перерыв счастливыми, - приводит слова Барриоса пресс-служба «Зенита».

Добавим, что после этой встречи «Зенит» набрал 45 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата.