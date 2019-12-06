Александр Ерохин: Перед решающим матчем в Лиге чемпионов нам был необходим заряд позитива Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин – о победе над «Динамо» в домашнем матче 19-го тура со счетом 3:0.

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- Сегодня мы одержали важную победу, в том числе с психологической точки зрения, потому что хотели уйти на перерыв в чемпионате в хорошем настроении. Не хотелось бы уходить с мыслями о поражении. Тем более, перед решающим матчем в Лиге чемпионов нам был необходим заряд позитива, - приводит слова Ерохина пресс-служба «Зенита».

Добавим, что после этой встречи «Зенит» набрал 45 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата.