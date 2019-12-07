Константин Рауш: Сегодня «Зенит» играет в очень хороший футбол

– Одиннадцать очков – это очень много. Скорее всего, они станут чемпионами. Сегодня «Зенит» играет в очень хороший футбол, – передает слова Рауша «РИА Новости».
Добавим, что после этой встречи «Зенит» набрал 45 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата.
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