«Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с «Гертой» Футболисты «Айнтрахта» не смогли обыграть «Герту» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Германии.

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Встреча прошла во Франкфурте и завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голами отметились Доди Лукебакио (30-я минута) и Марко Груич (63). У хозяев поля отличились Мартин Хинтереггер (65) и Себастьян Роде (86).

После этой игры «Айнтрахт», набрав 18 очков, расположился на десятом месте в турнирной таблице бундеслиги, а «Герта» с 12 очками занимает 16-ю строчку.