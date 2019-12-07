«Интер» на своем поле не смог обыграть «Рому» Футболисты «Интера» и «Ромы» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Интер», набрав 38 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, «Рома» с 29 очками поднялась на четвертую строчку.

В следующем туре «Интер» в гостях сыграет против «Фиорентины», а «Рома» на своем поле встретится со СПАЛом.