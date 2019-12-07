«Атлетико» в гостях сыграл вничью с «Вильярреалом»

Встреча прошла на стадионе «Керамика - Эль-Мадригал» и завершилась со счетом 0:0.
После этой игры «Атлетико», набрав 26 очков, занимает шестое место в турнирной таблице примеры, а «Вильярреал» с 19 очками поднялся на 12-ю строчку.
В следующем туре «Вильярреал» в гостях сыграет против «Севильи», а «Атлетико» на своем поле встретится с «Осасуной».
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