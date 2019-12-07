Конте - о ничьей с «Ромой»: Сегодня «Интер» имел все шансы на победу

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал игру своей команды против «Ромы» в 15-м туре чемпионата Италии (0:0).
«Мы обязаны были забивать, у нас были моменты, и мы вынуждали их совершать ошибки. Плохо то, что из-за нашего высокого прессинга позади оставалось слишком много свободного пространства. Если бы игроки «Интера» были более решительными перед воротами «Ромы», то мы бы заработали три очка. Сегодня «Интер» имел все шансы на победу», - цитирует наставника Sky Sport Italia.
После этой игры «Интер» продолжает лидировать в турнирной таблице серии А. Команда набрала 38 очков и опережает идущий на втором месте «Ювентус» на два очка. При этом туринцы провели на одну игру меньше.
«Рома» расположилась на четвертой строчке. В активе команды 29 очков.
В следующем туре, 15 декабря, «Рома» дома примет СПАЛ, а «Интер» сыграет на выезде против «Фиорентины».
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