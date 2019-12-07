Обамеянг отказывается продлевать контракт с «Арсеналом» Футболист выступает за лондонский клуб с 2018 года.

Нападающий «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг на хочет подписывать новое соглашение с клубом.

Как сообщает Daily Mirror, 30-летний футболист недоволен тем, какие результаты показывает команда, и задумывается о смене клуба.

Действующий контракт игрока с лондонцами заканчивается в июне 2021 года.

В текущем сезоне АПЛ «Арсенал» занимает лишь десятое место в турнирной таблице. После 15 игр команда набрала 19 очков.

В чемпионате Англии 2019/20 Обамеянг провел 15 матчей, в которых забил 10 голов. Также на его счету два гола в трех играх Лиги Европы.