«Динамо» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Польши - Советский спорт
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07 декабря 2019 09:18ФутболНечаев Юрий

«Динамо» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Польши

Проиграв «Зениту», бело-голубые опустились на седьмую строчку в таблице РПЛ.

Нападающий «Легии» Ярослав Незгода может перейти в столичное «Динамо».

Как сообщает TVP Sport, польский клуб готов расстаться с форвардом за четыре миллион евро.

По сведениям источника, «Динамо» проявляет предметный интерес к футболисту, однако конкретного предложения пока не делало.

В текущем сезоне в чемпионате Польши игрок провел 15 матчей, в которых забил 11 голов и сделал одну результативную передачу. Нападающий делит первое место в гонке бомбардиров с Кристианом Гуткьяером из «Леха».

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