«Динамо» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Польши

Нападающий «Легии» Ярослав Незгода может перейти в столичное «Динамо».
Как сообщает TVP Sport, польский клуб готов расстаться с форвардом за четыре миллион евро.
По сведениям источника, «Динамо» проявляет предметный интерес к футболисту, однако конкретного предложения пока не делало.
В текущем сезоне в чемпионате Польши игрок провел 15 матчей, в которых забил 11 голов и сделал одну результативную передачу. Нападающий делит первое место в гонке бомбардиров с Кристианом Гуткьяером из «Леха».
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