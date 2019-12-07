«Динамо» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Польши Проиграв «Зениту», бело-голубые опустились на седьмую строчку в таблице РПЛ.

Нападающий «Легии» Ярослав Незгода может перейти в столичное «Динамо».

Как сообщает TVP Sport, польский клуб готов расстаться с форвардом за четыре миллион евро.

По сведениям источника, «Динамо» проявляет предметный интерес к футболисту, однако конкретного предложения пока не делало.

В текущем сезоне в чемпионате Польши игрок провел 15 матчей, в которых забил 11 голов и сделал одну результативную передачу. Нападающий делит первое место в гонке бомбардиров с Кристианом Гуткьяером из «Леха».