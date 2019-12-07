«Тамбов» сыграет с «Оренбургом» в 19-м туре премьер-лиги

«Тамбов» примет «Оренбург» в 19-м туре премьер-лиги.
На данный момент «Тамбов» с 18 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице. У «Оренбурга» 19 очков при одной игре в запасе и 12-е место.
В первом круге 10 августа команды завершили вничью (2:2) матч в Оренбурге. «Тамбов» вел со счетом 2:0 после голов Седрика Гогуа и Хасана Мамтова, но за четыре минуты дважды пропустил от ганца Джоэла Фамейе.
Ранее команды дважды встречались друг с другом в ФНЛ в сезоне-2017/2018.
Матч «Тамбов» – «Оренбург» пройдет 7 декабря на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало игры – 14:00 (мск).
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