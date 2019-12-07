Бубнов поставил на победу «Тамбова» в матче с «Оренбургом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 19-го тура премьер-лиги «Тамбов» – «Оренбург».
«Из последних пяти матчей «Тамбов» проиграл только один, выглядит очень прилично, но вновь оказался в зоне вылета, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Ситуацию перед перерывом нужно исправлять, хотя «Оренбург» всего на очко впереди и также постарается себя обезопасить. Прогноз – 1:0».
На данный момент «Тамбов» с 18 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице. У «Оренбурга» 19 очков при одной игре в запасе и 12-е место.
Матч «Тамбов» – «Оренбург» пройдет 7 декабря августа на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало игры – 14:00 (мск).
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