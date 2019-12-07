«Краснодар» примет ЦСКА в 19-м туре РПЛ Начало матча – 16:30 (мск).

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в матче 19-го тура премьер-лиги.

После 18 туров «Краснодар» набрал 34 очка и занимает третье место, уступая «Локомотиву» по дополнительным показателям. У ЦСКА 33 очка и четвертое место.

В первом круге 22 сентября армейцы выиграли у быков (3:2) в Москве. Ведя со счетом 3:0 к перерыву после дубля хорвата Николы Влашича и гола форварда Федора Чалова, хозяева позволили сопернику отыграть два мяча, забитые шведом Маркусом Бергом.

Отметим, что в последний раз ЦСКА побеждал в Краснодаре (1:0) 14 октября 2017 года.

Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдет 7 декабря на стадионе «Краснодар». Начало игры – 16:30 (мск).