Александр Бубнов: Сейчас «Краснодар» чуть сильнее ЦСКА, тем более на своем поле Начало матча – 16:30 (мск).

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 19-го тура премьер-лиги «Краснодар» – ЦСКА.

«И «Краснодару», и ЦСКА зимний перерыв должен пойти на пользу, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова, – а прямо сейчас «быки» чуть сильнее, тем более на своем поле. Прогноз – 1:0».

После 18 туров «Краснодар» набрал 34 очка и занимает третье место, уступая «Локомотиву» по дополнительным показателям. У ЦСКА 33 очка и четвертое место.

Отметим, что в последний раз ЦСКА побеждал в Краснодаре (1:0) 14 октября 2017 года.

Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдет 7 декабря на стадионе «Краснодар». Начало игры – 16:30 (мск).