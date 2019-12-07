Футболисты «Манчестер Юнайтед» попросили руководство клуба не увольнять Сульшера «МЮ» занимает шестое место в чемпионате Англии.

Игроки «Манчестер Юнайтед» попросили вице-президента клуба Эда Вудворда не увольнять главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

Как сообщает The Times, перед матчем 15-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» состоялась встреча футболистов и руководства клуба. Во время беседы игроки выразили полную поддержку норвежскому специалисту и выразили мнение, что Оле идет правильным путем в построении команды.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Эта победа позволила команде набрать 21 очко и подняться на шестое место в турнирной таблице.

Сегодня подопечные Сульшера сыграют с «Манчестер Сити». Встреча начнется в 20:30 мск.