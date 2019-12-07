Футболисты «Манчестер Юнайтед» попросили руководство клуба не увольнять Сульшера - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 декабря 2019 10:25ФутболНечаев Юрий

Футболисты «Манчестер Юнайтед» попросили руководство клуба не увольнять Сульшера

«МЮ» занимает шестое место в чемпионате Англии.

Игроки «Манчестер Юнайтед» попросили вице-президента клуба Эда Вудворда не увольнять главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

Как сообщает The Times, перед матчем 15-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» состоялась встреча футболистов и руководства клуба. Во время беседы игроки выразили полную поддержку норвежскому специалисту и выразили мнение, что Оле идет правильным путем в построении команды.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Эта победа позволила команде набрать 21 очко и подняться на шестое место в турнирной таблице.

Сегодня подопечные Сульшера сыграют с «Манчестер Сити». Встреча начнется в 20:30 мск.

Александра Степанова и Иван Букин: Оценка публики была очень крутой Российский дуэт поделился впечатлениями после своего выступления в финале Гран-при. 06.12.2019 21:38 Фигурное катание Киреева Ксения
Александр Коломейцев: Никуда Миранчук зимой из «Локо» не уйдет 30-летний полузащитник вице-чемпионов России подвел промежуточные итоги первой части клубного сезона. 05.12.2019 11:56 Футбол Григорьевская Юлия
Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Кучеров вышел на график «два очка за игру». Обзор игрового дня НХЛ В «Нью-Джерси» наконец-то отправили на биржу труда тренера-самодура, Бобровский вновь остался в запасе во «Флориде», «Вашингтон» рвется на первое место, а «Тампа» - в плей-офф. Обзор игрового дня НХЛ от «Советского спорта». 04.12.2019 18:04 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
НХЛ объявила имена лучших хоккеистов игрового дня Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Анахайм» «Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес»
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Александр Градский: Не понимаю фанатов, Дзюба 100 лет не играет за «Спартак» Известный болельщик красно-белых высказал свое отношение к обструкции Артема Дзюбы со стороны спартаковских фанатов. 05.12.2019 09:56 Футбол Зибрак Артем
ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Дзюба вновь забил. Видео всех голов 19-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 19-го тура чемпионата России. 06.12.2019 21:20 Футбол
«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег
Новости
11:19 Футбол «Рейнджерс» продлит контракт с Джеррардом
11:08 Футбол Бывший президент «Локомотива»: Команда выглядит вымученной
11:03 Футбол Фанаты ЦСКА покинут стадион после первого тайма матча с «Краснодаром»
10:52 Бокс Сын Константина Цзю одержал 15-ю победу подряд
10:50 Гандбол Амброс Мартин: Победа над Швецией важная, но не стоит запускать фейерверки
10:43 Гандбол Стал известен календарь сборной России в основном раунде чемпионата мира
10:38 Хоккей НХЛ объявила имена лучших хоккеистов игрового дня
10:34 Футбол Александр Бубнов: Публика в Грозном заждалась победы, в матче с «Уфой» результат будет достигнут
10:30 Футбол «Ахмат» сыграет дома с «Уфой» в РПЛ
10:25 Футбол Футболисты «Манчестер Юнайтед» попросили руководство клуба не увольнять Сульшера
10:22 Футбол Александр Бубнов: Сейчас «Краснодар» чуть сильнее ЦСКА, тем более на своем поле
10:18 Футбол «Краснодар» примет ЦСКА в 19-м туре РПЛ
10:04 Футбол Бубнов поставил на победу «Тамбова» в матче с «Оренбургом»
10:00 Футбол «Тамбов» сыграет с «Оренбургом» в 19-м туре премьер-лиги
09:39 Фигурное катание Дмитрий Козловский: Прокат получился крайне неудачным
09:30 Фигурное катание Мишина и Галлямов удивлены бронзе
09:25 Фигурное катание Александра Трусова: Рискую всегда и буду рисковать дальше
09:18 Футбол «Динамо» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Польши
09:01 Хоккей Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Анахайм»
08:46 Футбол Обамеянг отказывается продлевать контракт с «Арсеналом»
Правозащитники пояснили, что означает условный срок Егора Жукова
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Общественники попросили мэрию Ставрополя отчитаться о развитии велоструктуры
Итоги недели в Башкирии: Трамваи здесь ходят кругами, или Лошадь сдохла — слезь!
Приговор Ипатову, обстрел троллейбусов и «отставка» чиновников: итоги недели Карелии
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика