«Ахмат» сыграет дома с «Уфой» в РПЛ Начало матча – 19:00 (мск).

«Ахмат» сыграет с «Уфой» в Грозном в 19-м туре премьер-лиги.

После 18 туров «Ахмат» набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Уфы» 22 очка и восьмое место.

В первом круге 5 октября «Ахмат» обыграл соперника (1:0) на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Единственный гол в матче на девятой минуте забил венесуэлец Вилкьер Анхель.

Отметим, что «Уфа» в единственный раз в чемпионате обыграла «Ахмат» («Терек») в гостях 5 марта 2017 года. Победу команде тогда принес гол нигерийца Сильвестра Игбуна.

Матч «Ахмат» – «Уфа» пройдет 7 декабря на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало игры – 19:00 (мск).